Иркутск, , 08:36 — REGNUM

Жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, хотят освободить от платы за электричество на восстановительный период. Об этом со ссылкой на слова председателя Законодательного собрания Иркутской области Сергея Сокола сообщает официальный сайт регионального парламента.

Возможность предоставления льгот иркутский спикер обсудил с генеральным директором ПАО «Иркутскэнерго» Олегом Причко.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол «В затопленных территориях требуется оперативно отремонтировать электросети. Когда уйдет вода, люди будут пытаться просушить, восстановить свои дома и другие постройки, и расход электроэнергии неизбежно начнет расти. Денег на оплату этих расходов у пострадавших от наводнения нет».

По словам Сергея Сокола, нужно рассмотреть возможность не взимать плату за электроэнергию с людей в пострадавших территориях в третьем квартале 2019 года. Не исключено, что расходы энергетиков будут компенсированы из областного бюджета.

В официальной информации по данному поводу также сказано, что после того, как законодатели и энергетики проработают оптимальный правовой механизм, с помощью которого можно будет в кратчайшие сроки обеспечить жителей пострадавших от наводнения региона льготами, соответствующие документы будут направлены в областное правительство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутскую область пришло вместе с сильными дождями. Реки (Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей) вышли из берегов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов и затопили 83 населенных пункта. Паводок затронул 32 777 человек, 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков.