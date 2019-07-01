Тулун, Иркутская область, , 08:19 — REGNUM

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) отправили очередную партию гуманитарной помощи жителям Иркутской области, терпящим бедствие от мощнейшего наводнения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты ОНФ, мотопомпы, пожарные рукава и другой пожарно-технический инвентарь, а также — бутилированная питьевая вода, постельные принадлежности и продукты питания понадобятся пострадавшим в городе Тулуне, где затоплена большая часть домов.

Гуманитарная помощь ОНФ для жителей Тулуна ОНФ

Активисты ОНФ собрали гуманитарную помощь для жителей иркутского города Тулуна ОНФ

Сергей Апанович организовал сбор и отправку по железной дороге гуманитарной помощи в Тулун». ОНФ «Ранее представители Народного фронта доставили предметы первой необходимости в Нижнеудинск. На обратном пути из-за перекрытия федеральной трассы они оставили свой автотранспорт в Тулуне и вернулись в Иркутск на поезде. В этот же день сопредседатель регионального штаба ОНФорганизовал сбор и отправку по железной дороге гуманитарной помощи в Тулун».

Также активисты ОНФ продолжают координировать мероприятия по оказанию помощи пострадавшим. В частности, они приняли участие в разгрузке партии гуманитарной помощи, прибывшей из Москвы на грузовом самолете Ил-76, и передаче ее в распоряжение МЧС.

На складах гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций под Ангарском грузы разгружали участники «Молодежки ОНФ». Представителям ОНФ помогали бойцы добровольной пожарной охраны, автомобилисты Иркутска, члены Союза боксеров и других общественных объединений.

«Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин на ночном совещании в Братске поставил перед федеральными, региональными и местными властями четкие задачи по ликвидации последствий обширного паводка в пострадавших районах нашего региона. Главное, на что обратил внимание глава государства — помощь должна дойти до каждого человека, до каждой семьи. Никто не должен быть брошен в беде. Созданная правительственная комиссия будет решать целый комплекс вопросов по оказанию помощи людям, обеспечению их жильем, финансовым выплатам, восстановлению объектов инфраструктуры», — подчеркнул сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Апанович.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Тулун пришло 28 июля. Подтопленными оказались свыше 800 домов. Всего по состоянию на 1 июля, вода держится в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области. Там затопило 3296 домов, в которых проживает 9809 человек.