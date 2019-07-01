Комо, Италия, , 08:12 — REGNUM

Футболистка сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала без вести во время отдыха на озере Комо в Италии, передает канал n-tv.

Подруга 24-летней спортсменки сообщила, что арендовала вместе с ней резиновую лодку для прогулки по озеру 29 июня. По ее словам, около 16 часов по местному времени Исмаили прыгнула в воду и исчезла. Девушка позвонила в экстренные службы. Поиски спасателей результатов не принесли.

Флориана Исмаили выступает за бернскую команду «Янг бойз», в составе национальной сборной Швейцарии — с 2014 года в качестве полузащитника. Последний раз она выходила на поле в матче против сборной Сербии 14 июня.