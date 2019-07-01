Киев, , 08:03 — REGNUM

Во время патрулирования Мариинского парка, расположенного возле Верховной рады в Киеве, полицейские задержали гражданина с дипломатом, сообщило 30 июня издание Strana.ua.

Прохожий привлёк к себе внимание тем, что странно передвигался по парку — то приседал, то вставал, а, увидев патрульных, начал убегать.

Во время осмотра дипломата, в нём была обнаружены около 20 свёртков с амфетамином.

По версии следствия, задержанный мог делать в парке закладки с наркотиками для покупателей, а дипломат взял для того, чтобы придать себе более презентабельный вид и не вызывать подозрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники СБУ изъяли партию кокаина на сумму $200 тыс, которую привезли на Украину из Западной Европы.

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