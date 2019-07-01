Катания, Италия, , 07:34 — REGNUM

В аэропорту города Катания, расположенном на восточном побережье Сицилии, застряли десятки украинских туристов, сообщило 1 июля издание «Украинская правда».

Задержан рейс компании SkyUP, который должен был вылететь из Италии в Киев вечером 30 июня.

Как сообщил один из пассажиров, авиакомпания не оказывает им никакой поддержки.

«Мы не имеем никакой поддержки от авиаперевозчика. В колл-центр невозможно дозвониться, просто никто не отвечает. Локальная хендлинговая компания получила разрешение только выдать сендвичи. На мой вопрос об отеле я получил ответ, что они не имеют такого разрешения от авиакомпании», — рассказал он.

Позже пассажир добавил, что людям предложили размещение в отеле, но половина пассажиров отказалась в него ехать, поскольку опасается, что компании SkyUP оставит их наедине с проблемой. На данный момент известно, что рейс перенесли на 7:20 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Барселоне застряли сотни украинских туристов. Причиной задержки стала поломка самолёта компании SkyUP.

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