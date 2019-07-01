Луганск, , 07:14 — REGNUM

За сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня, заявили 1 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

ВСУ выпустили четыре ракеты из РПГ в направлении населённого пункта Пришиб со стороны села Крымское.

Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Напомним, ранее украинские силовики обстреляли Логвиново, Нижнее Лозовое и Первомайск из миномётов калибра 120 мм, вооружения БМП, АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 по 29 июня обстрелов не зафиксировано.

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