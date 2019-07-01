Душанбе, , 07:05 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 618 км к юго-востоку от Алма-Аты на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом 1 июня сообщили в пресс-службе ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» (СОМЭ).

Землетрясение было зафиксировано 1 июня в 7 часов 14 минут (4 часа 14 минут по Москве) сетью сейсмических станций СОМЭ. Энергетический класс землетрясения — 11,1, глубина залегания подземных толчков — 5 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на юге Казахстана была зафиксирована серия землетрясений магнитудой от 3,1 до 3,5. Подземные толчки были зафиксированы после взрыва на военном складе в городе Арыси.

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