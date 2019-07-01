Иркутск, , 06:38 — REGNUM

Восстановительные работы в пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области позволили подключить электроснабжение в 19 населенных пунктах с населением почти 14 тысяч человек. Об этом со ссылкой на слова заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья Сергея Малинкина сообщает пресс-служба иркутского губернатора.

«Поставлено под напряжение 103 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остается еще 41 населенный пункт, где проживает около 15 тыс. человек. Необходимо подключить до 200 трансформаторных подстанций». Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин

Как пояснили специалисты министерства, в основном, в зоне паводка находятся объекты двух электросетевых компаний. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в превентивных целях, чтобы избежать выхода из строя оборудования, было отключено 72 электрические подстанции в восьми населенных пунктах. В ОАО «Иркутская электросетевая компания» отключили 127 подстанций в 33 населенных пунктах. Но в связи с неблагоприятными метеоусловиями обстановка ухудшалась.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После продолжительных дождей реки вышли их берегов и затопили 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков в 83 населённых пунктах, где проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей. В регионе действует режим ЧС.