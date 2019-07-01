Иркутск, 1 июля 2019, 06:38 — REGNUM
Восстановительные работы в пострадавшей от мощнейшего наводнения Иркутской области позволили подключить электроснабжение в 19 населенных пунктах с населением почти 14 тысяч человек. Об этом со ссылкой на слова заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья Сергея Малинкина сообщает пресс-служба иркутского губернатора.
Как пояснили специалисты министерства, в основном, в зоне паводка находятся объекты двух электросетевых компаний. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в превентивных целях, чтобы избежать выхода из строя оборудования, было отключено 72 электрические подстанции в восьми населенных пунктах. В ОАО «Иркутская электросетевая компания» отключили 127 подстанций в 33 населенных пунктах. Но в связи с неблагоприятными метеоусловиями обстановка ухудшалась.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После продолжительных дождей реки вышли их берегов и затопили 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков в 83 населённых пунктах, где проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей. В регионе действует режим ЧС.