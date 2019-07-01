Тюмень, , 06:28 — REGNUM

В Тюменской области возбуждено уголовное дело против начальника колонии N 1 за получение взятки в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемый с марта 2018 года по май 2019 года получал ежемесячно от осуждённого 100 тысяч рублей за создание комфортных условий отбывания наказания. Отдельное помещение для vip-заключённого было расположено в цехе на территории исправительной колонии строгого режима. С ведома руководителя учреждения он общался по телефону, смотрел телевизор, пользовался интернетом и холодильником.

Сейчас под следствием находится начальник колонии. Он обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Суд постановил заключить его под стражу. Проводится комплекс следственных действий, в том числе направленных по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.