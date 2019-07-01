Одесса, Украина, , 06:10 — REGNUM

Убийство гражданина Марокко произошло на одном из пляжей Одессы, передает 1 июля телеканал «112 Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, убийство произошло на одесском пляже Аркадия. Неизвестный ударил иностранца ножом в сердце. Обнаружившие тело вызвали к месту события медиков, но спасти мужчину не удалось. Марокканец умер в скорой по дороге в больницу.

Как выяснили правоохранители, убитый был студентом одного из вузов Одессы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Идет опрос свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего.