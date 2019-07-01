Душанбе, , 05:41 — REGNUM

Сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере Таджикистана у границы с Киргизией. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2 единицы, сообщает портал Today. kz со ссылкой на сеть сейсмостанций Казахстана.

Сообщается, что колебания земной поверхности были зафиксированы в 04:14 по московскому времени.

Ближайший таджикский город Каракендж расположен всего в 11 км от эпицентра. От столицы Таджикистана эпицентр отделяет 256 км.

К настоящему времени сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.