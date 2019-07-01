Душанбе, 1 июля 2019, 05:41 — REGNUM
Сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере Таджикистана у границы с Киргизией. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2 единицы, сообщает портал Today. kz со ссылкой на сеть сейсмостанций Казахстана.
Сообщается, что колебания земной поверхности были зафиксированы в 04:14 по московскому времени.
Ближайший таджикский город Каракендж расположен всего в 11 км от эпицентра. От столицы Таджикистана эпицентр отделяет 256 км.
К настоящему времени сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.