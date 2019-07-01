Эдисон, США, , 02:40 — REGNUM

Небольшой пассажирский самолет разбился при взлете в американском штате Техас. Погибли по меньшей мере десять человек, сообщает 30 июня CBS News.

Как стало известно, авария произошла в Эдисоне воскресным утром, 30 июня. Двухмоторный пассажирский самолет при взлете потерял один из двигателей, в результате чего накренился влево и врезался в ангар. После столкновения летательный аппарат загорелся и был уничтожен пожаром.

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения. Число жертв может возрасти.

На место аварии начали расследование.