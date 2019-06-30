Киев, 30 июня 2019, 22:52 — REGNUM
Группа мужчин устроила драку со стрельбой в кафе в Оболонском районе Киева. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции столицы.
Инцидент произошел в заведении на ул. Автозаводской.
«Между компаниями отдыхающих возник конфликт, в результате которого один из участников инцидента получил огнестрельное ранение ноги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов по «горячим следам» задержали подозреваемых.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.