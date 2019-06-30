Харьков, Украина, , 20:20 — REGNUM

В Харькове столкнулись два транспортных средства — автомобили «Тойота» и «Фольксваген». Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Авария произошла в субботу, 29 июня, на Белгородском шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«В результате ДТП пострадали водитель «Тойоты» и трое пассажиров «Фольксвагена», среди которых двое детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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