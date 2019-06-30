Красноярск, , 19:41 — REGNUM

В Красноярске совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing, следовавший из Японии в Польшу. Об этом сообщили РИА Новости в аэропорту города.

По данным источника, причина ЧП — ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

«Boeing … сел в Красноярске, так как одному из пассажиров — мужчине около 40 лет — стало плохо, — сказал собеседник агентства. — Его высадили».

Источник добавил, что авиалайнер, который дозаправили, продолжил полет к месту назначения.

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Анталию, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Внуково» 29 июня.

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