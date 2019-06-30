Краснодар, , 20:08 — REGNUM

Два человека погибли во время обрушения стены нежилого дома в Абинском районе Краснодарского края. Об этом 30 июня сообщил новостной портал «Кубанские новости».

Трагедия произошла днём 30 июня на территории садоводческого товарищества «Ягодка», в одном из заброшенных домов.

По предварительным данным, три подростка собирали в заброшенных домах металлолом. В поисках металлических изделий подростки залезли в нежилой дом, где произошло обрушение стены. Двое подростков получили травмы и скончались до приезда скорой помощи.

Личности погибших установлены. Один из погибших является местным жителем, ему 18 лет. Второй пострадавший по документам является жителем Свердловской области, ему исполнилось 14 лет.

Третий участник инцидента не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели 16 человек в Индии во время обрушения стены в городе Пуна. На бараки, где проживали рабочие, обрушилась 23-метровая стена, ограждавшая жилой дом.