Нальчик, , 19:09 — REGNUM

Один из десяти заблудившихся на Эльбрусе альпинистов скончался. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что группа из четырёх спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулась на помощь группе из десяти альпинистов после получения от них сообщения. Группа состоит из шесть граждан Ирландии и четырёх граждан России.

Спасатели нашли альпинистов и вместе с ними начали спуск с горы. При спуске одному из граждан Ирландии стало плохо, спасатели пытались провести реанимационные мероприятия, но альпинист скончался.

Тело погибшего было спущено в посёлок Терскол, где оно будет передано следственно-оперативной группе. Личность погибшего пока не установлена.

Ранее ИА REGNUMсообщало о группе из десяти альпинистов, которые запросили спасателей о помощи, сбившись с пути на высоте 5200 метров, во время спуска с горы Эльбрус.