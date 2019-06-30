Вашингтон, , 18:49 — REGNUM

Порез на ноге стал причиной смерти жительницы американского штата Флорида. Об этом 30 июня сообщает новостной портал Fox13.

Как рассказал сын погибшей женщины, она наступила на острый предмет, гуляя босиком по пляжу. Через пару дней нога у женщины отекла, а ранка продолжала кровоточить.

Пострадавшая обратилась к медикам за помощью, ей сделали прививку от столбняка и назначили лечение антибиотиками. Однако на следующий день родственники нашли женщину дома без сознания.

Американке было сделано несколько операций, чтобы спасти ногу. Женщина перенесла два инсульта и сепсис. Спасти её врачам не удалось.

Врачи объяснили, что причиной смерти женщины стало заражение некротическим фасциитом. Это инфекция, поражающая мягкие ткани организма, которая вызывается одним из видов бактерий. По данным американского центра по контролю и профилактике заболеваний, умирает около 33% от числа заражённых этой инфекцией.

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