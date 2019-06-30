Киев, , 18:42 — REGNUM

В Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) в результате несчастного случая на аттракционе-батуте пострадали 7 человек. Об этом «Украинским Новостям» сообщили в управлении Национальной полиции.

ЧП произошло в воскресенье, 30 июня, в микрорайоне Восточный-2. По последним данным, в результате происшествия 5 детей получили ушибы, еще 2 женщины были госпитализированы в местную больницу.

Отмечается, что из-за сильного порыва ветра перевернулся детский надувной батут.

По данному факту проводится проверка.