Хараре, , 17:29 — REGNUM

В Зимбабве столкнулись два транспортных средства — пригородный автобус и грузовик. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на источники в местной полиции.

ДТП произошло в пятницу, 28 июня, в 100 км к югу от Хараре. По последним данным, в результате инцидента погибли 16 человек.

«Водитель грузовика выехал на встречную полосу после того, как другой автобус впереди него внезапно остановился, — сообщил представитель полиции Пол Ньяти. — На встречной полосе грузовик столкнулся с пригородным автобусом».

Другие подробности пока неизвестны.

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