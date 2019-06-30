Хараре, 30 июня 2019, 17:29 — REGNUM
В Зимбабве столкнулись два транспортных средства — пригородный автобус и грузовик. Об этом сообщает ИА «Синьхуа» со ссылкой на источники в местной полиции.
ДТП произошло в пятницу, 28 июня, в 100 км к югу от Хараре. По последним данным, в результате инцидента погибли 16 человек.
«Водитель грузовика выехал на встречную полосу после того, как другой автобус впереди него внезапно остановился, — сообщил представитель полиции Пол Ньяти. — На встречной полосе грузовик столкнулся с пригородным автобусом».
Другие подробности пока неизвестны.
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