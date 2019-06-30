Эльбрусский район, , 16:11 — REGNUM

Помощь запросила группа из десяти альпинистов, совершавших восхождение на гору Эльбрус. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Запрос о помощи поступил в региональное ведомство 30 июня в 13:30 по местному времени. По поступившей информации, зарегистрированная группа туристов из десяти человек сбилась с маршрута при восхождении на гору Эльбрус из-за плохой видимости.

Шестеро туристов в группе являются гражданами Ирландии, четверо — граждане России. Связь с группой есть, туристы находятся на склоне Эльбруса на высоте 5250 метров над уровнем моря.

По предварительным данным, российские альпинисты совершали восхождение на вершину по северной стороне Эльбруса, заблудились и стали спускаться. По пути они встретили шестерых граждан Ирландии и сейчас пытаются вместе спуститься вниз. В настоящее время туристы находятся на склоне горы в месте, называемом Косой полкой.

Для оказания помощи навстречу группе туристов выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС в количестве четырёх человек.

Ранее ИА REGNUMсообщало о начавшихся поисках туриста, жителя города Тырныауз, который пропал в горном ущелье Тютюсу в Кабардино-Балкарии.