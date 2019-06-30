Оренбург, , 15:46 — REGNUM

Травяной пожар ликвидирован спасателями на территории Новотроицкого городского округа в Оренбургской области. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Общая площадь возгорания составила 20 га. Ликвидация пожара была зафиксирована в 13:47 мск. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отметил в своём Instagram, что экстренные службы работали оперативно и слаженно. Также Паслер поблагодарил местных жителей, которые работали на ликвидации пожара и помогали отслеживать ситуацию.

Всего в ликвидации пожара приняли участие 229 человек, в том числе 58 волонтеров, а также 58 единиц техники. При тушении был задействован пожарный поезд и вертолёт Ми-8. При пожаре никто не пострадал. Удалось не подпустить пламя к населённым пунктам на территории Новотроицкого городского округа.

Эвакуация жителей не проводилась, хотя для этого всё было подготовлено. Были эвакуированы только дети, отдыхавшие в оздоровительном лагере «Чайка».

Ранее ИА REGNUMсообщало о локализации травяного пожара в Оренбургской области. Пожар начался на территории Казахстана, а затем, под воздействием ветра перекинулся на территорию Новотроицкого городского округа в Оренбургской области.