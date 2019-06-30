Харьков, Украина, , 15:18 — REGNUM

Дверь офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» неизвестные злоумышленники в украинском городе Харькове облили краской. Об этом 30 июня сообщил член партии Андрей Лесик в своём Instagram.

Лесик разместил в своём аккаунте фотографию фасада и двери офиса, облитых красной краской. В подписи под фотографией Лесик сообщил, что на офис опять напали.

По словам Лесика, члены партии не успевают ликвидировать последствия прошлого погрома в офисе и пообещал неизвестным злоумышленникам, что всё зло, которое они делают, вернётся к ним же.

Также Лесик заявил, что представители партии обратились в правоохранительные органы с заявлением по поводу произошедшего и предоставили полицейским фотографии предполагаемых злоумышленников.

Информация о данном происшествии поступила в службу «102» города Харькова около 09:30 п местному времени. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что предыдущее нападение на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Харькове произошла 27 июня. Неизвестные разбили двери, повредили стены и забросали помещение офиса красящим веществом зелёного цвета.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко стал, по результатам опроса социологической группы «Рейтинг», самым популярным кандидатом на пост премьер-министра Украины.