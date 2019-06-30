Подольск, Московская область, , 14:28 — REGNUM

Трёх пожилых людей спасли сотрудники ГИБДД города Москвы из пожара в Московской области. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба МВД РФ.

Капитан полиции Борис Злыднев и лейтенант полиции Александр Соловьёв при патрулировании городского округа Подольск в Московской области заметили столб густого дыма, который шёл из жилого многоквартирного дома на улице Быковская.

Полицейские сообщили о возгорании в экстренные службы и поспешили к месту пожара. Подъехав к горевшему зданию, Соловьёв и Злыднев организовали эвакуацию жильцов.

На первом этаже двое пожилых людей не могли выбраться из квартиры, так как путь через дверь был отрезан огнём, на окнах квартиры были установлены решётки. Сотрудники ГИБДД совместно с прибывшими им на помощь сотрудниками патрульно-постовой службы вырвали решётки из креплений с помощью буксировочного троса, привязав его к служебному автомобилю, после чего помогли пожилым людям выбраться из квартиры.

Ещё одна пенсионерска была спасена из квартиры на втором этаже. Путь из здания через лестницу был для женщины отрезан пламенем, поэтому полицейские спасли женщину, уговорив её выпрыгнуть из окна горящей квартиры на растянутое ими покрывало.

Возгорание ликвидировал подъехавший на место происшествия пожарный расчёт. Благодаря своевременным и грамотным действиям сотрудников полиции Соловьёва и Злыднева удалось предотвратить возможные трагические последствия.

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