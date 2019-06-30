Москва, , 13:47 — REGNUM

Два человека пострадали в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и автомобиля каршеринга в Москве. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба УГИБДД по городу.

ДТП произошло в 08:45 на пересечении улиц Ясеневая и Генерала Белова в районе Орехово-Борисово Южное города Москвы. Участниками аварии стали рейсовый автобус № 55, ехавший на маршрут без пассажиров, и автомобиль каршеринга, в котором находились водитель и пассажир.

По предварительным данным, автомобиль каршеринга проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автобусом, ехавшим по противоположной полосе.

В результате аварии автобус наехал на мачту освещения. Травмы получили водитель и пассажир каршерингового автомобиля. В автобусе никто не пострадал.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Отмечается, что пострадавшие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее ИА REGNUMсообщало о массовом ДТП с участием восьми автомобилей в Нижегородской области. В результате аварии травмы получили шесть человек, пятеро из них быыли госпитализированы.