Гатчина, Ленинградская область, , 13:10 — REGNUM

Малолетний ребёнок в Ленинградской области пострадал в результате падения на него старого телевизора. Об этом 30 июня сообщает портал 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло 29 июня в жилом доме на улице Школьной в поселке Высокоключевой Гатчинского района. Мальчик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, ушибами и внутримозговым кровоизлиянием. В настоящее время пострадавший находится в реанимации.

О том, что на ребёнка упал телевизор, медикам сообщила мать ребёнка. Отмечается, что семья у мальчика полная, на учёте нигде не состоит.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели девятилетнего мальчика во время катания на катамаране со старшими братьями по реке Волга в Астрахани. Тело погибшего до сих пор не найдено.