Кандагар, Афганистан, , 12:21 — REGNUM

Восемь человек погибли в результате атаки боевиков в афганской провинции Кандагар. Об этом 30 июня сообщает телеканал Tolo News.

Атака террористов-смертников из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошла в ночь с 29 на июня в районе Маруф провинции Кандагар.

Террористы взорвали четыре автомобиля, начинённых взрывчаткой. Люди, погибшие в результате атаки боевиков, являлись сотрудниками отделения Независимой избирательной комиссии в провинции Кандагар.

По данному факту начато расследование.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели как минимум 24 военных в результате нападения боевиков на контрольно-пропускные пункты в провинции Баглан, расположенной на северо-востоке Афганистана.