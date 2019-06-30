Новотроицк, Оренбургская область, , 11:22 — REGNUM

Травяной пожар локализовали пожарные на территории Новотроицкого городского округа в Оренбургской обасти. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Площадь возгорания составляет около 20 га. В результате пожара никто не пострадал, распространения огня на населённые пункты Хабарное и Пригорное удалось избежать.

В ликвидации природного пожара принимают участие 229 человек и 58 единиц техники. К тушению пожара, кроме специалистов от МЧС, привлечены 58 добровольцев, а также силы и средства предприятий и организаций восточного Оренбуржья.

Для контроля за правопорядком в регионе были привлечены сотрудники полиции и Росгвардии.

Кроме того, сообщается, что на 30 июня запланировано проведение авиаразведки восточных районов Оренбургской области. По результатам авиаразведки будет приниматься решение об использовании двух противопожарных самолётов Ил-76 и вертолета Ми-8.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что природный пожар начался 29 июня на территории Казахстана, граничащей с городским округом Новотроицк в Оренбургской области. Пожар быстро перекинулся на территорию Новотроицка. В регионе был объявлен режим ЧС.