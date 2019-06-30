Иркутск, , 10:56 — REGNUM

Мощнейший паводок, нарывший Иркутскую область, принёс немало бед её жителям, подтопив дома, размыв дороги, погубив скот. По данным иркутского правительства, на утро 30 июня за медицинской помощью обратился 631 человек, из них 57 детей.

Пострадавшие от паводка в Приангарье Правительство Иркутской области

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая «Основные жалобы — переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы (ссадины, ушибы), реакция на стресс. Госпитализировано 136 человек, из них 19 детей. В состоянии средней степени тяжести 12 взрослых, остальные — в удовлетворительном состоянии. Амбулаторно медицинская помощь оказана 470 гражданам, в том числе 31 ребенку».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области продолжается пятый день. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и затопили сотни населённых пунктов. Есть погибшие и пропавшие без вести.

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На сегодняшний день, 30 июня, подтопленными остаются 28 населенных пунктов в Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Тулунском и Зиминском районах. Это 1717 домов, в которых проживают 4177 человек, в том числе 801 ребенок. В том числе, от воды пострадали 12 объектов здравоохранения: здание Нижнеудинской районной больницы, Алыгджерская врачебная амбулатория, Нижнеудинская районная поликлиника, Нижнеудинское медицинское училище, Тулунский противотуберкулезный диспансер и семь фельдшерско-акушерских пунктов

Многие жилища стихия уничтожила. Очевидцы опубликовали многочисленные видеокадры того, как по рекам плывут целые усадьбы, надворные постройки и дачные домики.

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