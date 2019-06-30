Донецк, , 10:52 — REGNUM

Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками 26 раз за прошедшие сутки. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Территория ДНР обстреливалась украинскими войсками с применением следующего вооружения: гранатомёты, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, артиллерия калибром 122 мм, вооружение БМП/БТР, зенитные установки, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

Под обстрел украинских карателей попали населённые пункты и районы: Горловка (посёлок шахты имен Изотова, посёлок шахты 6/7), Зайцево, Доломитное, Донецк (терминал, Вольво-Центр), Жабичево, Веселое, Васильевка, Александровка, Старомихайловка, Спартак, Красный Октябрь, Дзержинское, Саханка.

Обстрелами были повреждены два дома на территории ДНР, в населённых пунктах Зайцево и Горловка (посёлок шахты имени Изотова). Кроме того, войсками Украины был обстрелян район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище.

Пострадавших среди мирного населения ДНР нет. За прошедшие сутки боевиками Киева по территории ДНР было выпущено 284 единицы боеприпасов.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 28 случаях нарушения режима перемирия украинскими войсками. В результате обстрелов были ранены два мирных жителя ДНР.