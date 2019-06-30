Тулун, 30 июня 2019, 10:51 — REGNUM

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9». Они снимают с возвышенностей и крыш домашних животных, которым также необходима помощь, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

Спасение домашних животных из тонущего Тулуна
Спасение домашних животных из тонущего Тулуна
ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Помимо свиней, кур, собак и кошек, из подтопленных построек на сушу вывозят крупный рогатый скот.

«Совместными усилиями только за сутки были спасены более сотни животных. Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам, коров выводят на берег, а собак и кошек, хозяева которых не объявляются, отправят в иркутский питомник, откуда своих питомцев смогут забрать хозяева».
МЧС РФ

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка в Тулуне ухудшилась 29 июня, после прорыва дамбы. При критическом уровне пороге в 700 см вода в реке Ия поднялась до отметки почти 140 см.

Сейчас вода спала. По официальным данным сайта города, по состоянию на 14:00 30 июня уровень роды в Ине составляет 1257 см.

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