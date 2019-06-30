Иркутск, , 10:19 — REGNUM

Министерство сельского хозяйства Иркутской области обнародовало первые данные мониторинга подтопленных наводнением территорий. Как сообщает пресс-служба губернатора, в зоне паводка находятся 43 сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского, Зиминского районов.

Наводнение в Иркутске Правительство Иркутской области

«Поголовье крупного рогатого скота составляет более 5,5 тысяч голов. Возможно, погибло 540 голов, подтверждена гибель 45 голов. Поголовье свиней насчитывает 109 голов, подтверждена гибель 56 голов. Лошади — 52 головы, возможно, все погибли», — отмечают в минсельхозе региона.

В профильном министерства также отметили, что точные данные по масштабам ущерба сельскому хозяйству в пострадавших от наводнения территориях определят после спада воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось несколько дней назад из-за сильных дождей. На сегодняшний день подтопленными остаются 28 населенных пунктов. Паводковые воды зашли 1717 домов в Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Тулунском и Зиминском районах. В них проживают 4177 человек, в том числе 801 ребенок.