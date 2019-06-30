Тайбэй, , 05:49 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 5,7 единиц было зафиксировано к юго-востоку от острова Тайвань, сообщает 30 июня региональная геологическая служба.

Побережье Тайваня

Сообщается, что колебания были зафиксированы в 03:44 по местному времени (22:44 мск 29 июня). Эпицентр располагался в 140 км от берега в районе округа Тайдун. Очаг землетрясения залегал на глубине 44,5 км.

В то же время геологическая служба США, сообщила о зафиксированном в это же время землетрясении, на глубине 10 км, магнитуда которого было определена в 5,2 единицы.

О разрушениях или угрозе цунами сообщений к настоящему моменту не поступало.