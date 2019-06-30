Джуно , США, , 04:21 — REGNUM

Лишь один человек выжил при аварии легкомоторного самолета на Аляске в районе озера Терн. Спасатели ищут тела трех погибших, сообщает 29 июня местные телеканал KTUU.

Легкомоторный самолет

Сообщается, что крушение самолета произошло около 18:00 в пятницу, 28 июня, в гористой местности.

На борту летательного аппарата находились четыре человека. Лишь одного из них с серьезными ранениями обнаружили спасатели Национальной гвардии Аляски. В настоящий момент он находится в больнице в критическом состоянии.

Спасатели продолжают поиск тел трех погибших. Пока операция затруднена из-за пожара на расположенном недалеко Лебедином озере.