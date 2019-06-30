Нижний Новгород, , 03:47 — REGNUM

В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области во второй половине дня 29 июня 2019 года столкнулись восемь автомобилей. Из шести пострадавших пятерым потребовалась госпитализация, погибших нет. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о столкновении восьми транспортных средств поступило в 15:00. ДТП случилось около деревни Борцово на автомобильной дороге Нижний Новгород — Саратов. Шестеро человек пострадали в результате аварии, пятерых из них госпитализировали в ГБУЗ НО «Городская больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского». Погибших нет.

В ликвидации последствий аварии участвовали четыре специалиста управления МЧС и одна единица спецтехники.

По сведениям из нижегородских СМИ, в ДТП участвовала фура, которую после ДТП развернуло поперёк дороги, что привело к образованию дорожного затора. На фотографиях очевидцев видно, что один из автомобилей опрокинулся на крышу, а ещё один передней частью влетел под фуру.

Портал «Открытый Нижний» со ссылкой на замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД областного ГУВД Дмитрия Мацкевича сообщает, что, по предварительным данным, водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. Обстоятельства происшествия уточняются.