Иркутск, , 01:25 — REGNUM

Более 500 пострадавших от катастрофически высокого половодья обратились за медицинской помощью в Иркутской области. Об этом на проходящем в Братске экстренном совещании у президента заявил 29 июня заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, передает РИА Новости.

«За период ЧС за медицинской помощью обратилось всего 517 человек, из них 40 детей», — заявил Краевой.

По словам чиновника, наиболее распространенными поводами для обращения служили переохлаждение организма, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы, а также стрессовые реакции.

В настоящее время в медучреждениях области находятся 112 пострадавших, среди которых 19 человек несовершеннолетние. Еще 12 взрослых пострадавших в состоянии средней тяжести, состояние остальных госпитализированных удовлетворительное.

Кроме того Краевой заявил о ущербе фондам системы здравоохранения: в результате паводка пострадали десять объектов.

Общая санитарно-эпидемиологическая обстановка под контролем, случаев распространения инфекционных заболеваний не выявлено, заявил заместитель министра здравоохранения.

Напомним, число погибших в результате аномального паводка в Иркутской области достигло пяти человек. Половодье такого уровня в регионе происходит раз в 180 лет, уровень воды в водоемах и водотоках области поднялся на 14 метров.