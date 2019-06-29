Тбилиси, , 21:59 — REGNUM

На западе Грузии в реке Цива утонули два человека — 45-летний мужчина и его 12-летняя дочь. Об этом сообщает Грузия Online.

Вода (cc) GFoto

Трагедия произошла в субботу, 29 июня, в селе Менджи в Сенакском муниципалитете (регион Самегрело — Земо-Сванети).

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии и водолазы, прибывшие на место ЧП, обнаружили тела утонувших ближе к вечеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 115-й статье Уголовного кодекса Грузии.

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