Наро-Фоминск, Московская область, , 20:58 — REGNUM

По факту обнаружения тела 17-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти в одном из частных домовладений Наро-Фоминского городского округа проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Московской области.

«Предварительно установлено, что компания подростков проводила время в съемном доме, — говорится в сообщении. — Утром (28 июня) пришёл риелтор принимать дом, и обнаружил одного из подростков без признаков жизни».

По предварительным данным, возможной причиной смерти 17-летнего подростка стало отравление неизвестным веществом.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверочные мероприятия.