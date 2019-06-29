Рим, , 20:29 — REGNUM

Женщина, застрявшая в лифте в итальянском городе Падуя, спаслась от обезвоживания с помощью вина. Об этом 29 июня сообщила газета Corriere del Veneto.

Женщина проживает в доме, который находится в историческом центре города Падуя. 28 июня утром она решила перевезти на лифте в подвал вещи из квартиры, среди которых был ящик белого вина.

Лифт застрял, а криков женщины о помощи никто не услышал. Также отмечается, что лифт не был оборудован кнопкой для вызова диспетчера, а телефон дамы остался в квартире.

При этом жара свыше 30 градусов по Цельсию сильно ухудшила положение застрявшей в лифте женщины. Чтобы не умереть от обезвоживания, женщина отбила горлышко одной из бутылок с вином и понемногу пила, ожидая помощи.

Спасла пожилую даму из заточения её дочь, которая пришла навестить мать вечером 29 июня обеспокоившись, что та не отвечает на звонки. Девушка вызвала спасателей, которые и вытащили женщину из лифта. В общей сложности женщина провела в сломанном лифте более 27 часов. Медицинская помощь после освобождения ей не понадобилась.

Ранее ИА REGNUMсообщало о смерти в украинском городе Харькове женщины, которая застряла в лифте вместе с транспортировавшими её врачами скорой помощи. Бригада медиков приехала на вызов к женщине, у которой «прихватило сердце». В застрявшем лифте женщина впала в состояние клинической смерти. Пациентку медики успели довезти до больницы, где она скончалась на следующий день.