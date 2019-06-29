Москва, , 19:50 — REGNUM

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 40 авиарейсов. Об этом в субботу, 29 июня, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 19:47 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны 11 рейсов, ещё семь отменены; в аэропорту «Шереметьево» задержаны 18 рейсов; в аэропорту «Внуково» задержаны семь рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены рейсов в воздушных гаванях столицы пока не сообщаются.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 29 июня жителей и гостей Москвы ожидает прохладная погода, облачность и сильный дождь.