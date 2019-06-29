Сыктывкар, , 18:31 — REGNUM

Семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при съезде в кювет пассажирского микроавтобуса в Сыктывдинском районе республики Коми. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло на 32-м километре автотрассы Сыктывкар — Ухта. Водитель микроавтобуса, не справившись с управлением автомобилем на мокрой дороге, допустил съезд автомобиля в кювет.

В результате аварии пострадали семь человек из девяти, находившихся в микроавтобусе, в том числе трое подростков. Госпитализированы были трое пострадавших, детей среди них нет. Жизнь всех пострадавших находится вне опасности.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, следователи проводят опрос свидетелей произошедшего и пострадавших. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП в Калмыкии, в результате которого погибли двое детей и трое взрослых.