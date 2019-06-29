Ньюарк, США, 29 июня 2019, 18:17 — REGNUM
Свою работу после чрезвычайной ситуации возобновил международный аэропорт Либерти возле города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси. Сообщение об этом было опубликовано 29 июня в Twitter аэропорта.
При этом администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов и попросила перед приездом в аэропорт связаться с авиакомпанией-перевозчиком.
Также администрация сообщила, что чрезвычайная ситуация в аэропорту возникла в связи с экстренной посадкой пассажирского самолёта американской авиакомпании United Airlines, который направлялся из Нью-Йорка в Хьюстон (штат Техас).
По данным газеты The New York Times, самолёт совершил вынужденную посадку из-за неполадок, связанных с колесом шасси.
Ранее ИА REGNUMсообщало о возврате в аэропорт вылета авиарейса Москва — Дублин через небольшое время после взлёта. По предварительным данным, причиной возвращения самолёта в аэропорт стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.