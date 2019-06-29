Ньюарк, США, , 18:17 — REGNUM

Свою работу после чрезвычайной ситуации возобновил международный аэропорт Либерти возле города Ньюарк в американском штате Нью-Джерси. Сообщение об этом было опубликовано 29 июня в Twitter аэропорта.

При этом администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных задержках рейсов и попросила перед приездом в аэропорт связаться с авиакомпанией-перевозчиком.

Также администрация сообщила, что чрезвычайная ситуация в аэропорту возникла в связи с экстренной посадкой пассажирского самолёта американской авиакомпании United Airlines, который направлялся из Нью-Йорка в Хьюстон (штат Техас).

По данным газеты The New York Times, самолёт совершил вынужденную посадку из-за неполадок, связанных с колесом шасси.

Ранее ИА REGNUMсообщало о возврате в аэропорт вылета авиарейса Москва — Дублин через небольшое время после взлёта. По предварительным данным, причиной возвращения самолёта в аэропорт стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.