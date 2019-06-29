Иркутск, , 17:28 — REGNUM

Три человека погибли, 97 были госпитализированы в результате наводнения в Иркутской области. об этом 29 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что в результате возникшей чрезвычайной ситуации пострадали 351 человек. Три человека погибли, 97 человек, в том числе 17 детей, были госпитализированы, 251 пострадавший получили медицинскую помощь амбулаторно.

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Иркутской области в связи с наводнением, которое затронуло 31 населённый пункт в регионе.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что в связи с подъёмом уровня воды в реке Ия закрыто движение транспорта по федеральной трассе Р-255. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути объезда.