Иркутск, 29 июня 2019, 17:33 — REGNUM
В ближайшее время в Иркутской области прогнозируется ухудшение обстановки в связи с паводком на реке Чуне. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.
В информационном письме также сообщается о том, что предприняты все меры для экстренной эвакуации населения. Организованные в Чунском и Зиминском районах пункты размещения готовы принять 1100 человек. К этому моменту эвакуировано 20 человек, в том числе двое детей.
Напомним, на территории Иркутской области введен режим «Чрезвычайная ситуация». На данный момент, паводком охвачен 31 населенный пункт. Нововведение, вызванное проливными дождями, нанесло существенный социально-экономический урон региону. Так, по предварительным данным, подтоплено около 8000 жилых домов и приусадебных участков, нанесен ущерб более 30 социально-значимым объектам, кроме того, в зоне затопления оказались 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.