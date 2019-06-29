Иркутск, , 17:33 — REGNUM

В ближайшее время в Иркутской области прогнозируется ухудшение обстановки в связи с паводком на реке Чуне. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Иркутской области.

«В связи с повышением уровня воды на реке Чуне выше критических отметок и частичным подтоплением населенных пунктов Баер, Баянда, Бунбуй, Октябрьский, Пионерский, Приудинск, Тахтамай <…> на территории Чунского района с 29 июня 2019 года введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении ведомства.

В информационном письме также сообщается о том, что предприняты все меры для экстренной эвакуации населения. Организованные в Чунском и Зиминском районах пункты размещения готовы принять 1100 человек. К этому моменту эвакуировано 20 человек, в том числе двое детей.

«С сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в ближайшее время планируем вывезти оттуда еще пятнадцать жителей, поскольку наблюдается значительное повышение уровня воды в реке Оке, и прогноз гидрометеорологов неблагоприятный», — приводятся в сообщении слова начальника 5 отряда федеральной противопожарной службы Александра Николаева.

Напомним, на территории Иркутской области введен режим «Чрезвычайная ситуация». На данный момент, паводком охвачен 31 населенный пункт. Нововведение, вызванное проливными дождями, нанесло существенный социально-экономический урон региону. Так, по предварительным данным, подтоплено около 8000 жилых домов и приусадебных участков, нанесен ущерб более 30 социально-значимым объектам, кроме того, в зоне затопления оказались 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.