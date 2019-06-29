Днепропетровск, Украина, , 17:22 — REGNUM

Украинского военного Дмитрия Великого, освобожденного 28 июня из плена в Донбассе, задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил сам мужчина в комментарии телеканалу «112 Украина», выходя их отделения полиции в Павлограде.

По его словам, инцидент произошел в жилом доме в поселке, где живут его родители.

«Вчера (28 июня) минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, — заявил Великий. — … Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ».

По словам мужчины, его продержали в здании СБУ до 4:00 утра (совпадает с московским), после чего отвезли в военную прокуратуру, а затем в отделение полиции.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня представители ДНР и ЛНР передали главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку четырех украинских пленных.

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