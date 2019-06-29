Иркутск, , 16:33 — REGNUM

В связи с подъемом уровня воды в реке Ия Иркутской области закрыто движение автотранспорта по трассе Р-255. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор «Прибайкалье».

"Уровень воды над проезжей частью дороги в зоне затопления составляет около 3 метров», — сообщается в информационном письме.

Речь идет об участке трассы от города Иркутск до города Братска, а также от города Иркутск до города Красноярск.

Ведомство предупреждает, что автомобилистам необходимо выбирать альтернативные пути объезда. В качестве возможного объезда учреждение предлагает движение по дороге 25Н-124 «Тайшет — Чуна — Братск».

На данный момент в районе затопления все технические службы готовы к восстановительным работам трассы после того, как уровень воды начнет снижаться.

Как передавало ИА REGNUM, причиной наводнения в Иркутской области послужила чрезвычайная ситуация в Забайкальском крае, где резкий подъем уровня воды в реках начался с 8 июля. Причиной этому послужили проливные дожди, длившиеся в крае месяц.