Донецк, , 14:14 — REGNUM

Два дома были повреждены в населённых пунктах на территории Донецкой Народной Республики в ходе обстрелов украинскими карателями. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах посёлка шахты имени Изотова в Горловке с применением миномётов, вооружения БМП/БТР, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия был повреждён жилой дом на улице Тушинской.

Кроме того, повреждения получили трубы канала «Северский Донец — Донбасс».

Также при миномётных обстрелах украинскими войсками населённого пункта Зайцево был повреждён жилой дом на улице Брисилова. Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет.

Ранее ИА REGNUMсообщало о 28 нарушениях режима прекращения огня боевиками Украины.