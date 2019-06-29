Донецк, , 13:50 — REGNUM

За прошедшие сутки 28 раз нарушили режим перемирия украинские войска. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Останки снарядов © ИА Красная Весна

Под обстрел украинских боевиков попали населённые пункты и районы: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Железная Балка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр, терминал), Крутая Балка, Васильевка, Минеральное, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Ленинское, Коминтерново, Саханка.

В ходе обстрелов, нарушая все достигнутые ранее договорённости по прекращению огня, войска Украины использовали следующее вооружение: гаубицы калибром 122 мм, миномёты калибром 82 мм и 120 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, ПТУР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

ПРи обстрелах были повреждены семь жилых домов, кровля территориального центра социального обслуживания (дом престарелых) в городе Ясиноватая. Также в результате повреждения линии электропередач без энергоснабжения остались жители населённых пунктов Саханка, Ленинское и Коминтерново.

В результате обстрелов осколочные ранения получили два человека, мужчина и женщина, в посёлке шахты «Трудовская».

Всего по территории ДНР украинскими боевиками было выпущено 591 единица боеприпасов.

Ранее ИА REGNUMсообщало об обстреле дома престарелых в городе Ясиноватая украинскими войсками. В результате обстрела у здания была повреждена кровля.