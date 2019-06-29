Москва, , 12:25 — REGNUM

Мужчина, подозреваемый в убийстве прохожего, задержан сотрудниками полиции в Москве. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как пояснила Волк, по предварительным данным, конфликт между задержанным и прохожим на Курском вокзале города Москвы произошёл в ночь с 28 на 29 июня. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанёс ножевое ранение прохожему, отчего тот скончался.

Злоумышленник попытался скрыться, но ему не дали этого сделать бдительные граждане. Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого.

Задержанный в данное время находится в дежурной части линейного управления МВД России на станции Москва-Курская. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что в Воронежской области было найдено тело подозреваемого по делу об убийстве пожилой женщины и десятилетнего ребёнка в Белгородской области. По предварительным данным, подозреваемый совершил самоубийство.