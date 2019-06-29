Луганск, , 11:11 — REGNUM

Режим перемирия соблюдали украинские боевики в течение суток с 28 на 29 июня. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР).

В течение суток военнослужащие Украины не обстреливали территорию ЛНР, полностью соблюдая режим прекращения огня.

При этом сутками ранее, с 27 на 28 июня украинские войска дважды нарушили режим перемирия, обстреляв территорию ЛНР с применением миномётов калибра 82 мм и вооружения БМП/БТР. Обстрелам подверглись населённые пункты Лозовое и Калиновка. Пострадавших и разрушений зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUMсообщало о недостаче военной техники, принадлежащей вооружённым силам Украины, выявленной наблюдателями специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за последнюю неделю. В местах, отведённых для хранения вооружения, наблюдатели СММ выявили отсутствие 64 единиц техники.